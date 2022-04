Allah güzeldir güzelliği sever!

Mülk Suresi'nin 2. ayetinde de Allah'ın (c.c.) insanları güzel işler yapması konusunda imtihan için yarattığının buyurulduğunu belirten Prof. Dr. Himmet Konur, "Bu açıdan bakıldığında Rabbimizin bütün emir ve yasaklarının ardında bir estetik boyut aramak yanlış olmaz. İman, ibadet ve ahlaka dair buyrukların her biri duygu, düşünce ve davranışlarımızı güzelleştirmeye yönelik bir boyut taşır" dedi.

Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere bakıldığında Allahu Teala'nın estetik dünyamıza hitap ve kaynaklık eden yönü üzerinde de durulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Himmet Konur şunları söyledi: Bunlardan bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

KAİNAT AHENK İÇİNDE

Her şeyden önce O "Güzeldir, güzelliği sever." En güzel Yaratıcıdır. (Müminun, 23/14) Kendi beyanıyla "En güzel isimler Onundur." (Araf, 7/180) En güzel söz O'nun Kelamıdır. "... sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirmiştir." (Zümer, 39/23) İnsanı "en güzel biçimde" yaratmıştır. (Tîn, 95/4) Sadece kâinatı ahenk içinde yaratıp insanın emrine amade kılmakla kalmamış bir de ona estetik boyut katmış; gökyüzünü yıldızlarla süslemiştir. (Mülk, 67/5) Bizim için yarattığı hayvanların, bitkilerin hatta cansız varlıkların fonksiyonel tarafı yanında estetik boyutu da vardır. Müslümanlar olarak Rabbimizi yeterince tanıdığımız söylenemez. Zira O, geçmişte ve günümüzde, daha çok bir iman ve akıl konusu olarak ele alınmış ve tanınmıştır. O'na inanmanın gerekliliği, varlığının naklî ve aklî delilleri üzerinde durulmuştur. O'nun güzel, seven ve sevilmesi gereken bir varlık olduğu ihmal edilmiştir. Bu da estetik dünyamızı asıl kaynağından kopuk hale getirmiştir. Onun yarattığı hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanır; etlerini yer, yünlerinden giysiler yaparız. Onlar aynı zamanda öyle bir "güzellik" taşır ki seyre daldığımızda apayrı bir zevk alırız.

RENGARENK NİMETLER

Yine bizim için gökten yağmur yağdırmış, çeşitli meyve ağaçları bitirmiş, geceyi, gündüzü, ayı, yıldızları istifademize sunmuş, "rengârenk" nimetler ihsan etmiş, karnımızı doyurmak için denizleri emrimize amade kılmıştır. Bununla da yetinmemiş bir de takı olarak kullanılmak üzere denizlerden "süs eşyaları" çıkarma imkânı sağlamıştır. (Nahl, 16/5-14)

GÜZEL AHLAKLI OLMAK

O'nun bizi yaratması da kimin daha "güzel işler" yapacağını sınamak içindir. (Mülk 67/2) Bu açıdan bakıldığında Rabbimizin bütün emir ve yasaklarının ardında bir estetik boyut aramak yanlış olmaz. İman, ibadet ve ahlaka dair buyrukların her biri duygu, düşünce ve davranışlarımızı güzelleştirmeye yönelik bir boyut taşır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı da baştan sona güzelliklerle doludur. O güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Hal ve hareketleri, söz ve davranışları hep ölçülü, ahenkli ve güzel olmuştur. Allahu Teala güzel olduğu gibi aynı zamanda seven ve sevilmesi gereken bir varlıktır. Ayet-i kerimede Müslümanların Allah'ı çok sevdiklerinden/sevmeleri gerektiğinden bahsedilir. (Bakara, 2/165). Bir başka ayet-i kerimede de Rabbimizin dininde sebat eden Müslümanları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği üzerinde durulur. (Maide, 5/54). Güzellikle sevgi arasında yakın ilişki vardır. Sevginin asıl konusu güzelliktir. Güzel söz, güzel ses, güzel iş sevgiyi hak eder. Bu anlayıştan uzak olduğumuz için hayatta çok şeyden mahrum kalıyor, sevgisiz ve çirkin bir hayata mahkûm oluyoruz. Bir Müslüman Rabbi'nin var ve bir olduğunu bildiği gibi güzel olduğunu ve güzelliği sevdiğini de bilse ve içselleştirse hiç çirkin konuşabilir, davranabilir ve iş yapabilir mi? O'nu, seven ve sevilen bir varlık olarak tanısa içinde haset, kin, nefret gibi kötü duyguları barındırabilir mi?

TEVHİD'İN BİR PARÇASI

Rabbi'nin güzelliğini ve sevgisini bilen ve hisseden, güzel düşünen, konuşan, çalışan, seven ve sevilen bir Müslüman nelere kadir olmaz ki! Nitekim sayıları yeterli olmasa da İslam'ı bütün olarak ve özüyle kavrayan Müslümanlar "güzelliği" Tevhid'in ayrılmaz bir parçası olarak görmüş; bir taraftan iç dünyalarını ve davranışlarını güzelleştirirken bir taraftan da edebiyattan musikiye, tezhipten mimariye nice sanat eserine imza atmıştır. Ayet-i Kerime: "Biz yakın gökyüzünü yıldızlarla bezeyip süsledik." (Sâffât, 37/6) Hadis-i Şerif: "Allah güzeldir, güzelliği sever!"