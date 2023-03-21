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Haberler Ramazan Marmaris'te camilerde ramazan temizliği yapıldı

Marmaris'te camilerde ramazan temizliği yapıldı

21.03.2023, 17:52

Marmaris’te camilerde ramazan temizliği yapıldı

Marmaris Belediyesince camilerde ramazan öncesi temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 6 personel ile 3 araçtan oluşan ibadethane temizlik ekibi, bütün mahallelerde çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerde ibadethane temizlikleri yapılıyor. Camilerin içlerinde ve avlularında özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Cami bahçelerinin de yıkandığı çalışmalar kapsamında temizliğe ramazan boyunca aralıksız devam edilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yıl boyunca ibadethanelerde sürdürdükleri temizlik çalışmalarını, ramazan ayı dolayısıyla ağırlık verdiklerini vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

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