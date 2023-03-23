Denizli’de her gün 5 bin kişiye iftar

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca her gün 5 bin kişinin orucunu açacağı iftar çadırı geleneğini sürdürecek. Denizli ile birlikte depremin en şiddetli yaşandığı Hatay'da da mahalle iftarları kuracaklarını belirten Başkan Osman Zolan, ramazanın ruhunu en üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi. Bu kapsamda Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami yanında iftar çadırı kuruldu. Büyükşehir Belediyesi, mahalle iftarları düzenlemeye de devam edecek. Bir süre iftar çadırında ve mutfakta inceleme yapan Başkan Zolan'a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile beraberindekiler eşlik etti.

SEBAHATTİN ALP