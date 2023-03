Mahalle kasabı geleneğinin son temsilcisi

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Yukarı Kızılca mahallesinde etin en doğal halini sunan Bulut Et Kasap'tayız. Ramazan sofralarınızda etin en özel doğal halini tatmak için adresiniz Bulut Et Kasap'tır. 100 - 150 kişilik mekanda köyde hem kasap hem restoran olarak işletiyorlar. Kasapta etini en doğal özel haliyle sevdiğiniz beğendiğiniz eti aynı kasap fiyatından pişirilerek masanıza servis yapılmaktadır. Ramazan'a özel iftar sofralarınıza tarhana çorbası ve haşhaşlı revani ikram olarak verilmektedir. Lezzet durağımız için bu sefer kasap amcalar için düştük yollara, son dönem kasap restoran geleneğinin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap'ta aldık soluğu. Yakın bir geçmişte mahalle esnafı diye bir kavram vardı toplumumuzda. Günlük ihtiyaçlarımızı hep onlardan karşılardık. Mahallenin kalbi de bakkaldı, manavdı, kasaptı. Bakmayın günümüzün çok katlı alışveriş merkezlerinin son dönemde hayatımızın vazgeçilmezi olduğuna. Dünyanın her yerinde hayat mahallenin yerel dükkânlarında, elindeki marulla tezgâhını ıslatan manavda, köşe başındaki kasap amcada akar. Yaşamın ruhu buralardadır. Mesela mahallenin kasabına sokaktan hemen düzayak girersiniz. Yağlı kağıdın kokusundan, kıyma makinesinin tokmağına, kediler için artık almaya gelmiş teyzesinden, fiks 150 gram kıyma alan emeklisine kadar mahalle kasabının sıcak bir ruhu vardır.



BİR AİLE İŞLETMESİ

Bu geleneğin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap dede Tevfik Bulut tarafından canlı hayvan ticareti (celep) olarak başladığı mesleğini hem canlı hayvan ticaretini ve et restoranı halen torun Tevfik Bulut tarafından devam ettirilmektedir. 1954 yılından beri üç kuşaktır hizmet veren Bulut Et Kasap, tıkır tıkır işleyen bir aile işletmesidir. Bölgenin ahalisi için Tevfik Bulut vazgeçilmez bir isimdir. Bulut Et Kasap'ta alışveriş yapmak hem etin lezzetlisine kavuşmak hem de hiç bozulmamış doğallığını koruyan bir tarihe tanıklık etmek demek. Yukarı Kızılca köyü organik bal, zeytinyağı, hayvancılık ve tabii ki kirazları ile meşhur bir köydür. Doğa tutkunları ve doğa sevenlerin özellikle hafta sonları ziyaret ettiği Yukarı Kızılca köyüne gelenlerin lezzet adresleri Bulut Et Kasap'tır. Ahşap kullanılarak inşa edilen iki katlı alkolsüz hizmet veren mekanda havası ambiyansı doğallığı ile piknik ortamı olduğu için adeta daha çok aileler tercih etmektedir.

