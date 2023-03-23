Anadolu'nun en köklü lezzetlerinden tarhanayı en doğal haliyle sunan ilklerin ve yeniliklerin öncüsü Tombul Tarhana'nın sahibi Kemal Çeltik, "Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firma olarak yeni inovatif ürünümüz, organik Tarhanalı Mercimek Çorbası 'Atom Çorba' raflarda yerini aldı. Annelerimizin yöntemleriyle ev tipi tarhana üretiyoruz" dedi. Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan köklü bir tarihe sahip Türk mutfağının vazgeçilmez gıdalarından tarhananın yöresel olarak farklı şekillerde üretilmesi, saklanması ve tüketilmesi, Türk mutfak kültürünün zenginliğini gösterir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir.Ev tipi geleneksel ev tarhanasını annelerimizin yaptığı gibi mayalama ile üretimini tamamen doğal organik sertifikalı yöntemler ile yapan, hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmayan, geleneksel damak tatlarımızdan tarhanayı gelecek nesillere aktaran İlklerin ve yeniliklerin öncüsü Türkiye'nin tarhanacısı Tombul Tarhanadayız. Tombul ev tarhanası sağlığını düşünenlerin sağlıklı kalmak isteyenler için sofralarımızın baş tacı Tarhana. Organik ev tarhanası ve organik bebek tarhanasının üretimini yapıyor. İlk organik bebek tarhanasını, ilk organik bebek ve yetişkin vegan tarhanayı da üreten firma. Tombul Tarhana markasının yaratıcısı Kemal Çeltik, " Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. Annelerimizin yaptığı gibi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarhana üretimimiz devam etmektedir. Tarhana bizim sevdamız, tarhana bizim aşkımız, tarhana bizim geçmiş ile geleceği sofralarımızda buluşturan bütün sofralarda bulunması gereken Anadolu kültürünün geleneksel yöresel lezzeti. Şifalı besleyici olmasından dolayı organik sertifikalı Balıkesir yöresinden özel sözleşmeli çiftçilerimizle üretim yapıyoruz. Organik sertifikalı ürün klasik mayalama yöntemi ile yapılmaktadır. Amacımız Tombul tarhanayı en iyiye taşımak" dedi.Organik Tarhanalı Mercimek Çorbası "Atom Çorba" adı altında yeni ürünlerinin üretimine başlanmış. Yeni ürünleri raflardaki yerini almış. Tombul Tarhana AR-GE çalışmalarına önem veriyorlar.