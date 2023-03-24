MÜSLÜMANLAR için önemli olan sahâbe ve ensârlarından biri olan Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin türbesi dini ritüellerin yerine getirildiği önemli ziyaret noktalarından biridir ve kutsallığı sık sık vurgulanmaktadır. Mezarın yerinin II. Mehmed'in hocası Akşemseddin tarafından tespit edildiğine inanılmaktadır ve türbe tespit edilen yerin üzerine inşa edilmiştir. Türk ve İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un Fethi'nden sonra 1458'de yapılmıştı. Cami inşa edilmeden önce bölgede Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunması ve padişahların bu alanda kılıç kuşanması nedeniyle şehrin en önemli merkezlerinden biri haline gelmişti.

ZAMANLA yıkılmaya yüz tutan camiyi Osmanlı Padişahı 3. Selim, temeli ve minerali hariç tamamen yıktırarak yeniden inşa ettirdi. 1798'de başlayan çalışmalar 1800 yılında son bularak cami, günümüzdeki görünümünü kazandı. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunmasından sonra bu alana, İstanbul'un ilk külliyesi inşa edildi ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri için de bir türbe yapıldı. Padişahların ve tüm Osmanlı halkının Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyduğu büyük saygı ve minnet neticesinde, padişahların tüm kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Türbesi'nde yapılır.