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Haberler Ramazan Aydın Jandarması’ndan asırlık çınarlara duygusal ziyaret

Aydın Jandarması’ndan asırlık çınarlara duygusal ziyaret

26.3.2023

Aydın Jandarması’ndan asırlık çınarlara duygusal ziyaret

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıkları'nca, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi gören, gelenek ve göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan yaşlıların 'Yaşlılar haftası" unutulmadı. Aydın'da 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Jandarma ekipleri tarafından ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara karanfil verildi.

AFETZEDELERE DE ULAŞILDI
İLÇE Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan mahallenin en yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret edildi. Ayrıca devriyeler esnasında jandarma ekipleri afetzede olan ve Işıklı KYK yurdunda kalan yaşlılar da yurtta ziyaret edildi. Afetzede yaşlıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alıp yaşlılara herhangi bir istekleri olup olmadığı soran jandarma ekipleri, anlamlı günleri kutlanarak onlara karanfil takdim edildi.

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