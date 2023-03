Mövenpick’te iftar lezzetleri

RAMAZAN Ayı'nın başlamasıyla birlikte otellerin iftar menüleri de müşterilerin beğenisine sunulmaya başladı. İzmir'in merkezinde yer alan turizm işletmelerinden Mövenpick Hotel İzmir, bu yıl da zengin iftarlık yemekleriyle Ramazan boyunca her akşam konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Mehmet Sincar, Aylin Ödevci, Mehmet Akışlı, Genel Müdür İlker Şen, Duygu Nas, Fulya Sözer Tamur, Şefika Çivrilli

OTEL bünyesindeki Margaux Restoran'da her akşam harikalar yaratan Baş Aşçı Murat Yıldız ve ekibi, birbirinden lezzetli yemek çeşitleriyle müşterilerden tam not alıyor. Konukların memnuniyeti için Türk mutfağının nefis örnekleriyle hizmet verdiklerini söyleyen Otel Müdürü İlker Şen, "Dostluk ve paylaşma zamanı olan Ramazan Ayı'nda bu coşkuyu sevdikleriyle, çalışanlarıyla ya da iş arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenler için 20 Nisan tarihine kadar her akşam deneyimli kadromuzla hizmet vereceğiz" dedi.

ERCAN AKGÜN