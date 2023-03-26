Ramazan kolileri ihtiyaç sahipleri için hazırlandı

SOSYAL belediyecilik çalışmalarına öncelik veren Yunusemre Belediyesi, temel gıda ürünlerinin yer aldığı binlerce erzak kolisini Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Kolilerin hazırlanma çalışmasını yerinde inceleyen ve çalışanlara yardım eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ramazan ayında yapılacak olan erzak kolisi dağıtımına yönelik bilgi verdi.

'KATKIDA BULUNDUK'

BU yıl 10 binden fazla Ramazan kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi. Başkan Çerçi yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yunusemre Millet Çarşısı'ndayız. Ekiplerimiz tarafından Ramazan ayı boyunca dağıtılacak olan gıda kolilerimiz burada hazırlanıyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Biz de onlara katkıda bulunduk" dedi.

BİN KOLİ DAĞITILACAK

YUNUSEMRE Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bin civarında kolinin hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirtti. Başkanı Çerçi, "Bu Ramazanda 10 binin üzerinde erzak kolisi hazırlanarak dağıtımları gerçekleştirilecek. Burada gördüğünüz kolilerinin oluşturulmasında hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri bulunuyor. Ramazan ayı boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, sağlık ve huzur içinde geçecek bir Ramazan diliyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK