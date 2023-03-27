Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Bulut, son zamanlarda birbiri ardına yaşanan pandemi, deprem ve sel gibi felaketlerini birer kıyamet alameti olduğunu söyledi. Geçmiş kavimlerde yaşanan ve Allah'ın gazabına neden olan her şeyin günümüzde yaşandığını belirten Bulut, herkesi toplu halde tövbe etmeye çağırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulunan Mehmet Ali Bulut, "Tüm camilerde cuma günü toplu halde tövbe edelim ki bu felaketler artık bir son bulsun" diye konuştu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlığa ikindi vaktinde geldiğini söyleyen Mehmet Ali Bulut, kıyamete az bir süre kaldığına dikkat çekerek şunları anlattı: Tüm yaşanan bu felaketler kıyamet alameti olarak görülüyor ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. Gerçekten bu çağa asır çağı denmiş. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed kendisinin 'asır çağında' yani asr kelimesi Arapçada "ikindi" vakti yani uzun geçen bir zaman anlamına geliyor. O zamandan beri de yaklaşık 1500 yıl geçti. Kıyametin de akşam ezanı vaktinde kopacağı bildiriliyor. Şimdi akşam ezanı için müezzin elini kulağına attı atacak.



AHLAKIN DÜZELMESİ LAZIM

Artık Adem dönemi bitiyor. Son dönemi yaşıyoruz. Zamanda gösterdi ki cennet ucuz değil. Cenneti kazanmak isteyenlerin ahiret için bir şeyler tedarik etmeleri ve ahlaklarını düzeltmeleri lazım. İnsana yakışmayan bu hallerle olmuyor. Geçmiş kavimlerin helak edilmelerine neden olan meselelerin hepsini aynı anda görüyoruz. Dolayısıyla ben İslam çağının günümüz Müslümanlarıyla geleceğine inanmıyorum. Çünkü çağı anlamayı beceremedik. Çağın insanı olmayı beceremedik. Eski dönemlerden kalmış algı ve yaklaşımla bir yerlere varamayız. Türkiye köprüye getirilmiş durumda. Eğer Türkiye bu köprüden çıkarsa İslam çağı gelecek. Çıkmazsa kısa metrajlı gidecek. İslam Çağı olmadan direk kıyamete geçecek. Eğer tedbir almazsak daha kötü olacak. Diyanet İşleri Başkanı'mıza buradan çağrıda bulunuyorum : Allah kendi mülkünde aciz değildir. Bir cuma namazını tevbe istiğfara ayırsınlar. Toplu olarak cumaya gelen herkese bir tevbe istiğfar duası yaptırılsın. Herkes buna katılsın. Cuma namazından sonra da herkes gücü nisbetinde bu tövbenin kabulü için sadaka versin. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'tan bir şey istemeden önce ve sonra sadaka verirdi. Biz de bu sünnete uyalım. Bu şekilde tövbe etmemiz inşallah felaketleri durdurur. Yeniden iman tazelemek ve mevcut ahlakımızdan da tövbe etmemiz lazım.



ALLAH FIRSAT VERDİ

Allah karşımıza bu musibetle beraber hak olanı batıl olandan ayırmak için bir fırsat verdi. Yapılan işlerin doğru haramsız yalansız ve dolansız yapılması için insanlığa bir mesaj verirken aynı zamanda Müslümanlara yeniden büyük bir tövbe fırsatı da verdi. Herkes tercihini ona göre yapmalı. Bela ve musibet hak edişe gelir. Bu ilahi bir kuraldır. Büyük belalar, toplumun çoğunun aynı hataları yaptığı için genel olarak herkese gelir. Ama bu felakette hayatını kaybeden her kişi eğer Müslümansa şehit olur. Deprem bölgesine bina yaparken malzemeden çalmayacaksın kullandığın malzemede haram olmayacak. Yani helal kazanılmış olacak. Haram ile kurulan bina dünyanın en güçlü malzemesi ile bile yapmış olsa çöker. Haramın binası olmaz sözü buradan geliyor. Helal haram sadece İslam dininin söylediği tarzda değil. İnsanın emeğine saygı göstermeyip eşyanın tabiatına uygun davranmazsanız haram olur. Müslümanların hali bu şekilde olmamalı. Müslüman sahtekarlık yapmamalı.

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