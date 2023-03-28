Balıkesirliler İzmir’de iftarda buluştu

İzmir'de yaşayan Balıkesirliler, Bayraklı'da İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin İftar davetinde bir araya geldi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ramazan ayı iftar programına siyaset iş dünyası sivil toplum örgütleri ve Balıkesirliler tarafından yoğun katılım gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM VARDI

İftar buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, yöre dernekleri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Balıkesirliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Erkan Uzun yaptığı konuşmada, "10 numaralı şehrin 10 numaralı hemşerilerimizi birlik ve beraberlik içerisinde görmek bizleri çok mutlu etti. Bugün bizim masamızda Balıkesir ittifakı var, Susurluğu, Ayvalığı, Göneni, Sındırgısı, Burhaniyesi hepsiyle kardeşçe güzel bir iftar sofrası hazırladık. Tüm belediye başkanları ve emek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK

Balıkesirliler Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Çalışkan ise, "Böyle güzel bir akşamda bir arada olmaktan mutluluk duymaktayım. Ülkemiz zor günler geçiriyor hep birlik olarak bugünleri aşacağız herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. İftara katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın, Sındırgı Belediyesi olarak Hatay'da kurduğumuz Konteyner kentte destek olan Dernek Başkanımız Erkan Uzun'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yeni Asır Gazetesi yazarı Sezer Altan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da iftarda yer aldı.

Ramazan ayına ülkece buruk girildiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Siyaset ayrımı yapmadan tüm ilçelerimizle birlikte depremin ilk 25 gününde 2639 tane nitelikli TIR gönderdik. Kuva-yi Milliye ruhuyla bir yaraya merhem olur muyuz diye elimizden geleni yaptık. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından program semazen gösterisi ve ilahilerle devam etti, iftar yemeğine katılanların toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.