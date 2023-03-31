Ramazan sofralarında israftan sakınalım

İzmir Müftülüğü Vaizi Osman Fidan, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'da israftan kaçınmak da orucun fazileti açısından önemli olduğunu belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.S), 'Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.' (Buhârî, Savm, 5) buyurarak bu ayın biz müminler nezdindeki önemine dikkat çekmiştir. Çünkü bu kutlu ayda salih ameller işleyip kötülüklerden sakınan mümine cennetin kapıları sonuna kadar açılmakta, cehennemin kapıları ise kapanmaktadır" dedi.

MANEVİ KİRLERDEN ARINMA

Bir başka hadisten bahsede Fidan, "Resûlü Zişan Efendimiz 'Niyet ederek ve mükâfatını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahları affolunur' (Buhârî, Savm, 6) müjdesini vermektedir. Ramazan ayında yapılan taat ve ibadetler, müminleri manevi kirlerden arındırarak felah bulmasına vesile olur. Bu sebeple mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'da israftan kaçınmak da orucun fazileti açısından önemlidir. Zira yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez' (Araf, 7/31) ayetiyle israfın haram olduğunu bir kez daha dile getirmektedir. Zira İslâm dini, kişiyi servet edinmede nasıl birtakım kurallara bağlı kılmışsa, elde edilen servetin tüketimi ya da tasarrufunda da meşru ölçüler doğrultusunda hareket edilmesini emretmiştir" diye konuştu.

CİMRİLİKTEN DE KAÇINALIM

Bu bakımdan İslâm'da servetin infak edilmesi teşvik edilmiş, ancak hem israfa varan harcamalar hem de cimrilik anlamına gelen kısıtlamalar kınanmış olduğunu vurgulayan Fidan, "Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve denge ile yarattığı (Kamer, 54/49) hatırlatılarak insanlardan her alanda olduğu gibi, harcamalarında da ölçülü ve dengeli olmaları istenmiştir. İsrâ suresinde de aynı ilke şöyle vurgulanmaktadır: Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. (İsrâ, 17/29). Hz. Peygamber de cimriliğin yasak ve dinde hoş karşılanmayan bir haslet olduğunu, 'İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak.' (Tirmizi, Birr, 41) hadisiyle ifade etmiştir. Nasıl ki bol nimetler içindeyken gerisi var diye düşünüp israfta bulunmak sünnete aykırı bir davranış ise, cimriliğin de kötü ahlaki davranışlardan olduğu belirtilmiştir" diye konuştu.

TATLI DİL VE GÜLER YÜZ

MÜBAREK Ramazan ayı ile birlikte artan birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin hem yakınlaşmayı sağladığını hem de cömertlik duygularını canlandırdığını dile getiren Fidan, "Ancak ne yazık ki bu iftar daveti bazen israfa dönüştürülebiliyor. Günümüz iftar sofralarına bakıldığında, yapılan yiyecek ve içecek israflarının bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Bu sebeple biz Müslümanlara düşen görev, iftar sofralarını israf sofralarına dönüştürmemektir. Tatlı dil ve güler yüzle elinde olanı paylaşma hissinin yerini israf ve gösterişin aldığı bu sofralar üzülerek belirtelim ki ne ramazanın ruhuyla ne de Peygamber efendimizin ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Sofralarımızın muhabbetle, gönüllerimizin sevgiyle, kalplerimizin imanla dolduğu nice sofralarda buluşmak dileğiyle hayırlı, nurlu Ramazanlarınız olsun. Kalın sağlıcakla..." ifadelerini kullandı.