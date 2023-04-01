Bir ömrü Ramazan gibi yaşamak

İZMİR Müftülüğü Vaizi Mesut Alkış, Ramazan ayının insan hayatındaki önemini anlatarak şunları söyledi: Yüce Allah, insanoğlunun dünya hayatındaki imtihanında başarılı olabilmesi için, ona peygamberi metoda uyması gerektiğini de hatırlatmıştır. Bu bağlamda ömrümüzün bereketli, hayırlı ve kıymetli sürdürülmesi için Yüce Allah'ın değer verdiği önemli zaman ve mekanlara dikkat etmemiz gerekmektedir.

RAMAZAN BEREKETİ

BU zaman ve mekanları ibadet ile ihya etmemiz icap eder. Özellikle mübarek üç aylarda... Bu üç aylardan da Ramazan ayında elde ettiğimiz manevi kazanımları bütün ömrümüze yayarak Allah'a olan bağımızı sağlamlaştırmamız gerekir.

NSANOĞLU için hayat önemli olduğu gibi, bir yıl içerisinde Ramazan ayı da önemlidir. Çünkü ikisinin de bir başlangıcı ve sonu vardır. Ömrümüz her anıyla tükenip bizi ahirete yaklaştırdığı gibi Ramazan da bizi ahirete yani Rabbimize yaklaştırmaktadır. İnanan bir kul için önemli olan yaşamımıza Ramazanın o bereketini yansıtabilmek... Ramazan-ı şerif yeniden hayat bulma, arınma mevsimi, tezkiye çalışması, kadir bilme ve Allah'a -en sevgiliye- varma vaktidir. Sevdiğimiz şeylerden vazgeçip en sevgiliye yolculuk olan Şehr-i Ramazan'da oruçtan, sahurdan, iftardan, teravihden bilhassa Kur'an'dan aldığımız o manevi atmosferi kendi iç dünyamızda yaşayarak tüm hayatımıza, evimize, şehrimize, vatanımıza ve tüm İslam alemine hayır ve bereketiyle yansıması için ibadet etmemiz gerekir.

FITRAT TEMİZLİĞİ

KÜSKÜNLÜKLERİN olmadığı, huzur ve güvenin hakim olduğu ömürler Ramazan ayının semereleri ile imkan bulur. Ramazanda inen Kur'anın tüm hayatımıza inen, okunan, yaşanan, yaşatılan Kur'an olmalı, Ramazanda tuttuğumuz oruç, bizi tüm kötülüklerden, münkerlerden ve çirkin davranışlardan uzak tutan oruç olması gereklidir. Ramazanda öğrendiğimiz imsak, ömür boyu kötü davranışlardan uzak durmamızı öğretirken, iftar ise tüm hayırlı işleri açmayı aşılamalıdır. Verdiğimiz fıtır sadakası fıtrat temizliğine vesile olmalıdır. Hülasa biz Ramazanı tam manasıyla tutarsak, o da bizi hem dünyada hem de ahirette tüm tehlike ve kötülüklerden uzaklaştırır.