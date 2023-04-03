Protestan Kilisesi iftarda depremzedeleri ağırladı

İzmir'in Buca ilçesindeki Protestan Baptist Kilisesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale gelen Ramazan sofrasında davetlileri ağırladı. Bu yılki davetliler arasında Kahramanmaraş merkezli depremde evlerini kaybedip, sonrasında İzmir'e gelen depremzedeler de yer aldı. Verilen iftar yemeğine Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İzmir Kent Konfederasyonu Başkanı Turgay Yokuş, İzmirliler Konfederasyonu Ferhan Ademhan, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, müftülük ve belediye yetkilileri katıldı. KİLİSENİN bahçesine kurulan büyük çadırda bir araya gelen davetliler, verilen iftar yemeğinin ardından yapılan duaların ardından bir süre sohbet etme imkanı buldu. Tüm konuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden ve Ramazan ayını kutlayan Türkiye Protestan Kiliseleri Başkanı Pastör Ertan Çevik, "İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, misafirlerimize ve bu güzide vatanın evlatlarına hayırlı, esenlik dolu günler dileriz. Daha nice Ramazan aylarında daha geniş iftar sofralarında buluşmayı diliyorum" dedi.



TOLGA TEKİN

DİĞER