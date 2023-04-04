Kütahyalılar iftar yemeğinde buluştu

EGE Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Genel Başkanı ve MHP İzmir'den milletvekili aday adayı olan Ufuk Aksoy'un ev sahipliğinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katılımı ile iftar programı düzenlendi.

Ufuk Aksoy

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Biliyoruz ki Kütahyalılar emanetine sahip çıkacak, birlikte yol yürüdüğüm kardeşim Ufuk Aksoy'u meclise göndermek adına bir oyunu kardeşimize, diğer oyunu da Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a verecektir" diye konuştu.

METİN BURMALI