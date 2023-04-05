Görme engellinin örnek azmi

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan görme engelli Hülya Gül (34), kulağına dayadığı telefonundan dinlediği ders notları ile açık öğretimden ilahiyat bölümünü okuyarak, hayalini kurduğu üniversite öğrenimini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bulgaristan'da 1989 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Hülya Gül, kuvöze konuldu.

Gül'ün kuvöze konulduğu sırada iddiaya göre doktorunun bantlamayı unutması nedeniyle ışık alan göz damarları kurudu. Hülya Gül'ün her iki gözü, görme yetisini kaybetti. 11 yaşında annesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hülya Gül, Manisa'da yeni bir hayata başladı. İzmir'deki Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokuluna kaydedilen ve Braille alfabesini öğrenmesinin ardından mezun olan Gül, lise öğrenimini de Manisa Lisesi'nde tamamladı.