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Haberler Ramazan Depremzede vatandaşlara iftar programında iş müjdesi

Depremzede vatandaşlara iftar programında iş müjdesi

7.4.2023

Gazete

Depremzede vatandaşlara iftar programında iş müjdesi

MANİSA Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki HSA Enerji işbirliği ile depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi. Polisevindeki programa Etkinlik Sen Manisa İl Temsilcisi ve Melek Organizasyon sahibi Yalçın Taşdemir de destek verdi.

HSA Enerji firması çalışmak isteyen depremzedelere destek olurken Satış Direktörü Mehmet Aybaş, "Misafirlerimizden bizim misafir olmak isteyen, bizim bünyemizde çalışmak isteyen varsa bize başvursunlar. Onlara yardımcı olalım" diyerek iş desteğinin de sağlanacağını kaydetti. Türkiye'nin en küçük mehter takımı bir konser verdi. Melek Organizasyon ekibi de çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı.

CÜNEYT HASÇELİK

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