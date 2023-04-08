Ali Erbaş, teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayramı Veli Camisi'nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, namaz sonrası 40'ıncı Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı da ziyaret etti. Erbaş, teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk 10 gününün rahmet, ikinci 10 gününün mağfiret, son 10 gününün ise cehennem azabından kurtulma günleri olduğunu belirterek, Allah'ın mağfiretine koştuklarını söyledi. İbadetlerdeki amacın, Allah'ın rızasına uymak, verdiği nimetlere şükretmek ve kötülüklerden uzaklaşmak olduğunu ifade eden Erbaş, yapılan ibadetlerin kabulü için dua etti. Erbaş, daha sonra cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen 40'ıncı Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti. Kitapların sergilendiği stantları gezen Erbaş, kendisine hediye edilen kitapları inceledi. Başkan Erbaş, fuara gelen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.

DİĞER