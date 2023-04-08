Karaca Ömer Sultan Türbesi

Karaca Ömer türbesi Uşak'ın Karacaömer köyünde yer almaktadır. Köyün isim kaynağı olarak yerleşimin mezarlık kısmı içersinde bulunan Karaca Ömer türbesinde meftun ulu zat gösterilmektedir. Ama köyün isim kaynağı olarak gösterilen bu ulu zat; dini kimliğinin yanı sıra, köye yerleşen Cemaat-i Karaca Ömerli yörük boyunun önderiydi. Karaca Ömer Baba; yöredeki Omurca köyü ve Umur baba dağı isimlendirmeleriyle doğrudan bağlantılı olmalıdır.Keza Ömer isimlendirmesi Selçuklu Türklerinin ağız yapısına Umur olarak girmiştir. Anadolu'nun ilk dönem iskanında gördüğümüz Horasan erenleri hem bir savaşçı(Alp-Eren), hem de bir derviş ve aşiret lideri olarak organize edip "sınır boyu cihadında" görevlendirilmişlerdir. Karaca Ömer köyü kadınları gelinlik kıyafetleri içersinde XVI. Yüzyılda Kütahya Sancağı'nda Yörük toplulukları içersinde Karaca Ömerli cemaati ; 1520 ,1530 ve 1571 tarihinde yapılan tahrir kayıtlarında Akkeçili ve Kayı taifeleri içersinde kaydedilmiştir. Ama bu iki aşiretten değildirler. Cemaat-i Karaca Ömerli ; daha önce ki tarihlerde Dulkadirli Bayadı veya diğer ismiyle Şam Bayadı Türkmenleri içersinde kayda geçip Bayad boyuna bağlı olarak kayda geçmiştir. Bayatlar, bilindiği üzere, tarihimizde manevi şahsiyetler yetiştirmiş bir boydur. Oğuzlar'ın devlet ve din adamı Dede- Korkut Bayatlar'dan olduğu gibi, ünlü şair Fuzuli de bu boya mensup idi.

DİĞER