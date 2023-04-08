Ramazan kolileri Aydınlı miniklerden

Aydın Germencik'te yaşayan depremzede vatandaşlara karşı duyarsız kalmayan Ömerbeyli İlkokulu, 6 ramazan kolisi hazırladı. Hazırlanan ramazan kolileri, depremzede ailelere ulaştırılmak üzere Germencik Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Germencik ilçesine de yerleşen aileler için Ömerbeyli İlkokulu öğretmeni Dilek Türkan ile öğrencileri farkındalık oluşturdu. Öğretmenler ile öğrenciler, depremzede ailelere destek olmak için içerisinde bakliyat, çiçek yağı gibi birçok gıda ürününün bulunduğu ramazan kolisi hazırladı. Hazırlanan 6 ramazan kolisi Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerine teslim edildi. Ramazan ayının ruhuna yönelik örnek bir çalışmaya imza atan öğretmen ve öğrencilerin düşüncesi takdir topladı.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER