Kur’an’ı 7 kıraat ile okuyan güzel sesli evliya

OSMAN Nuri Efendi Hazretleri, tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimi, tasavvuf ehliydi. 13. asrın başlarında İzmir'de doğdu. ve İzmir'de vefât etti. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Osman Nûri Efendi, temel din bilgilerinin yanında, Kur'ân-ı kerîmi de baştan sona ezberledi. Sonra İzmir ve Manisa'da, daha sonra İstanbul'da, ilim sahiplerinin derslerine devam etti.

İzmirli Osman Nuri Efendi ve Çorakkapı haziresi

Yüksek din ilimlerinde ve onlara yardımcı olan âlet ilimlerinde tahsilini tamamlayarak, hocalarından icâzet (diploma) aldı. Ayrıca Kur'ân-ı kerîmin yedi kırâat üzere okunuşunu öğrenip, buna dâir ilmi tahsil etti. Memleketi olan İzmir'e gidip, Çorakkapı Câmii'nde imamlık yaptı. Güzel sesi ve kırâat üzerindeki engin bilgisi ile, sünnet-i şerîf üzere okuduğu Kur'ân-ı kerîmi dinlemek isteyen müslümanlar, akın akın Çorakkapı Câmii'ne koştular. Osman Nûri Efendi de, beş vakit namazda müslümanlara güzel sesi ile Kur'ân-ı kerîm kırâat etti. İhlâsla okuduğu Kelâm-ı ilâhî, müslümanları coşturur, ilâhî aşka garkederdi.