‘Altın Oluk’tan Türkiye’ye bereket yağıyor

SUUDİ Arabistan'da etkili olan şiddetli yağışta Müslümanlar yağmur altında Kabe'yi tavaf etti. Kabe'de bulunan ve Türkiye'ye bakan 'Altın Oluk'tan akan su ise, Türkiye'ye bereket yağdırdı.

SUYUN RAHMETİ

ALTIN oluk, Kabe'nin Hatîm'e bakan duvarının üst ortasında bulunur ve 1627'de yapılmıştır. Kabe'deki Altın Oluk'un en önemli özelliği, oluğun yönünün Türkiye'yi göstermesidir. Bu da "Kabe'den akacak suyun rahmeti ve bereketi ülkemizin üzerine gelsin" manasındadır. Yağmur yağdığında Kabe'nin tavanındaki suyu boşaltmak için yapılmış olan Altın Oluk, altın kaplamalıdır. Kâbe'nin oluğu ilk defa Emevî Halifesi I. Velîd'in emri ile Mekke Valisi Hâlid b. Abdullah tarafından altınla kaplattırıldı ve bundan sonra 'Altın Oluk' adıyla anılmaya başlandı. Altın oluk bundan sonra birçok defa yenilendi. Kanuni Sultan Süleyman 1553 yılında gümüş levha ile kaplı bir oluk gönderdi; eskisi de muhafaza edilmek üzere İstanbul'a getirildi. Bundan sonra Kâbe'nin oluğu bir süre 'gümüş oluk' adıyla anıldı. Sultan I. Ahmed 1612'de yıpranan Kabe duvarlarını takviye için hazırlattığı ve Mekke'ye gönderilen gümüş üzerine altın kaplı oluk yerine konularak eskisi İstanbul'a getirildi ve mizab-ı rahmet yeniden 'Altın Oluk' adıyla anılmaya başlandı.