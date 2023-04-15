Ramazan ve çocuk

Bayraklı İlçe Müftülüğü Vaizi İbrahim Aydoğan, Ramazan ayının çocuklar için önemine değinerek şunları söyledi: "Ramazan ayındaki İbadetler, çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarında çok önemli bir yere sahiptir. Aile büyüklerinin Ramazan ayına verdikleri önem çocuklarına da olumlu şekilde yansımaktadır. Şöyle ki çocuklar anne ve babalarını taklit ederek hem bu ibadetlerin heyecanını yaşar hem de ailelerine güzel duygular yaşatır. Çünkü küçük yaşta oruç tutmaya çalışan, iftar sevincini yaşarken aynı sofrada ailesiyle birlikte ezan okunmasını bekleyen ve namaz için kendileriyle birlikte camiye giden çocuklarını gören ailelerin mutluluğu fazlasıyla artar. Bu süreçte anne ve babaların üzerine düşen sorumluluklar da vardır. Anne ve babalar, çocuklarına bu ibadetlerin önemini ve amacını doğru eğitim ve doğru yönlendirmeyle iyi bir şekilde öğretmeli ki bundan sonraki yaşamlarında çocuklar hem bu ibadetleri sevebilsin hem de hayatları boyunca gereği şekilde devam ettirebilsin. Çünkü çocuklar, birçok islami ve insani değerleri çocuk yaşta ailelerinden öğrenmektedir."

SABIR VE İRADE DERSİ

Çocuklar için Ramazan ayındaki oruç ibadetinin ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle mübarek Ramazan ayını çocuklarımıza sevdirmeli ve oruç tutmaya özendirmeliyiz. Oruç sayesinde onlar, açlık ve susuzluğa karşı sabretmeyi öğrenir. Başka zamanlarda bu durumları yaşamayan çocuklar, açlık ve susuzluğun ne demek olduğunu yeterince kavrayamaz. Bu yüzden de özellikle Afrika gibi yerlerde açlık ve susuzluktan ölen çocukların durumunu idrak etmede büyük zorluk yaşarlar. Ayrıca oruç vesilesiyle sabır ve irade eğitimi kazanmış olurlar. Oruç sayesinde anne ve babasının takdirini kazandığı için çocuğun oruç tutmaya olan ilgi ve alakası daha da artmaktadır. Çocuklar, oruç sayesinde empati kurarak başkalarına karşı daha merhametli olurlar ve ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermede kayıtsız kalmazlar.

SOSYALLEŞMEYE KATKI

Ramazan ayında çocuklar, teravih namazı için camiye gider. Burada diğer çocuklarla beraber camide koşup eğlenir ve bazen de yaramazlıklar yaparlar. Bu durum, bazı yaşlılarımız tarafından tepkiyle karşılansa da namaza alışma evresinde olan bu çocuklarımıza daha hoşgörülü olmalıyız. Camilerimizin müştemilatında onların da oyunlar oynayabilecekleri ve güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmalıyız. Aynı zamanda temel dini bilgileri ve ahlaki değerleri camilerimizde çocuklarımıza aktarmalıyız. Böylece camilerimizin çocuklarımızın gönlünde müstesna bir yeri olsun. Bayramlaşma merasimi ise çocuklar için bambaşka bir anlam taşır. Bayramlık kıyafetleri giyerek bayram namazına gitmek; namaz sonrasında büyüklerin ellerinden öperek harçlık toplamak ve hediyeler almak, çocuklar için unutulmaz mutluluk ve heyecan dolu anlardır. Yine bayramda akraba ve komşu ziyaretleri çocukların sosyalleşmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Sonuç olarak çocukların öncesiyle ve sonrasıyla yaşadıkları güzel Ramazanlar onun şahsiyet eğitiminde önemli bir yer tutarken iyi bir müslüman olması için de çok önemli bir yere sahiptir.