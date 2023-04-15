12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başlarında yaşayan Büyük Komutan Servergazi, Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yol arkadaşı Mehmet Gazi ile birlikte Denizli ve çevresinin fethi için görevlendirilmiştir. Emrindeki tümenle birlikte Bizans orduları üzerine yürümüş, yaptığı büyük mücadelenin ardından Bizans ordusu yenilip yok edilmiştir. Denizli'nin bir Türk yurdu haline gelmesini sağlayan, vatansever ve yiğit bir kahraman olan Servergazi Hazretleri'nin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillenen Türbesi Denizli'nin Servergazi Mahallesi'nde bulunmaktadır.

DENİZLİ'NİN Merkez ilçesinde bulunan Servergazi Türbesi, kolay bir ulaşım yoluna sahip. Yeşilköy yakınlarında yer alır. 1210 yılında Denizli'nin fethedildiği zamanlarda şehit olan Selçuklu komutanı Servergazi'nin inşa ettirdiği bilinir. Türbenin mimarisi günümüzde orijinal yapısını korumaktadır. Eğer kendi aracınız yoksa ve türbeyi ziyaret etmek istiyorsanız Merkez ilçeden kalkan dolmuşlarla türbeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.