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Haberler Ramazan Bir Ayeti Kerime

Bir Ayeti Kerime

18.4.2023

Gazete

Bir Ayeti Kerime

ALLAH, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt vermektedir! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa suresi 58. ayet)

BİR HADİSİ ŞERİF

EBU Sa'îd (R.a) hazretleri der ki: "Hz. Peygamber (S.a.v) şöyle buyurdular: "Kim: 'Rab olarak Allah'ı, din olarak İslâm'ı, Resûl olarak Hz. Muhammed'i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)' derse cennet ona vâcip olur." (Ebu Dâvud, Salât 361)

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