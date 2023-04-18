Karadenizliler iftarda buluştu

KARADENİZLİLER, Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği iftarda buluştu. Karşıyaka Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği lokalinde düzenlenen iftara Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Başsavcı Vekili Tahsin Kotan, Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, Cumhuriyet Savcısı Ferdi Baba, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Coşkun, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Şaban Koçoğlu, İzmir Kadastro Bölge Müdürü İbrahim Turan, İlçe Müftüsü İsa Gürler, KAMİAD Başkanı Ahmet Akyüz, siyasi parti, STK başkan ve temsilcileri ile Karşıyaka'daki kamu kurum yöneticileri katıldı. İftarda İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından dualar okundu.

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