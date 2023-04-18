Kızılay’dan iftarlıklar tencerelere

TÜRK Kızılay'ı Bayraklı Şube Başkanlığı mahalle, mahalle dolaşarak iftarlıkları tencerelere dolduruyor. Refik Şevket İnce, Muhittin Erenler, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Çay, Çiçek, Onur, Cengizhan, Mahallelerine yemek araçlarıyla giden Kızılay Bayraklı Şube Başkanlığı ekibi gelen mahalle sakinlerinin tencerelerine yemek servisi yapıyor. Daha önceden mahalleye geleceklerini bildiren ekip, üç çeşit yemek ile birlikte ekmek ve su dağıtımını da yapıyor. Kızılay Bayraklı Şube Başkanı Metin Köroğlu ramazan boyunca bu hizmeti yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Biz iftar sofralarını kurmaktansa ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemekleri götürerek iftara gelemeyenlere de iftarlıkları ulaştırmayı düşündük. Önceden mahallelerde geleceğimizin duyurusunu yapıyoruz. İhtiyaç sahipleri araçlarımızın bulunduğu yere gelip iftarlıkları alıyor. Her gün iki bin kişilik iftarlık dağıtıyoruz. Mahallerimizde 3 çeşit yemeğin yanında su ve ekmek de veriyoruz. İzmir İl Şubemizin nezdinde Bayraklı'daki halkımıza ikram ediyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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