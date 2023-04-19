‘Merhamet Çınarı’nın altında iftar açtılar

TÜRK Kızılay'ı Karşıyaka Şubesi'nin Karşıyaka Şehit Prof. İlhan Varank Anadolu Lisesi yemekhanesinde kurduğu iftar sofrasında Karşıyaka'daki kurum yöneticileri, 400'e yakın Karşıyakalı bir araya geldi. İftar sofrasına gelemeyen 600 kişiye de iftarlıkları evlerine servis edildi. İftara Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kâmil Karadeniz, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Jandarma Komutanlığından Başçavuş Cesur Yiğit, İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Üngör, İlçe Spor Müdürü Musa Yelek Okul Müdürü İlyas Duman ve 400'e yakın Karşıyakalı katıldı.

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