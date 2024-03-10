2024 İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İl il iftar saatleri... | 2024 İMSAKİYESİ

İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2024 yılı İmsakiye takvimini yayınladı. İzmir 2024 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 06:01'de giriyor. İzmir ilk iftarı da 11 Mart Pazartesi akşamı saat 19:21'de açacak.

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İlk imsak yarın Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.