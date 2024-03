Ramazan nefisle mücadeledir

Karabağlar İlçe Vaizi Adil Akkoç, bugün idrak etmiş olduğumuz mübarek Ramazan ayının anlam ve önemini anlattı. Ramazan ayının, Kur'an-ı Kerim'de ismi ve hususiyetleri zikredilen tek ay olduğunu belirten Akkoç, şunları söyledi: İslam dininin beş temel esasından biri olan sabır, kanaat ve diğergamlık gibi erdemlere ulaşmamıza vesile olan oruç ibadeti de bu ayda tutulmaktadır.

Hidayet ve istikamet kaynağımız Kur'an'ı kerim bu ayda yer alan ve "Bin aydan daha hayırlı olan..."(Kadir, 973) Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle bildirir: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun..." (Bakara, 2185.)

HAYATA ANLAM KATAR

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa (S.A.S) Ramazan ayına henüz erişmeden üç ayların başlamasıyla birlikte bu aya olan kavuşma arzusunu şöyle dile getirmekteydi: "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." ( Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1259) Ayrıca Peygamber Efendimiz bu ayın girmesiyle birlikte Ramazanı hakkıyla eda edebilmek için gün be gün her türlü ibadetlerini aşamalı olarak artırmış ve son on günde ise dünyevi işlerden uzak durarak tamamen ibadetle meşgul olmak olarak adlandırılan itikâfa girmiştir. Yine bu ayın kendine has imsak, iftar, teravih namazı, fitre, mukabele gibi dini hayatımıza anlam ve zenginlik katan değerleri vardır. Ramazan ayının kültür dünyamızda, gelenek ve göreneklerde yansımalarına gelince büyük medeniyetimizden bize miras kalan pek çok zenginlik mevcuttur. Tarihimizde yer alan zimem defteri, sadaka taşı ve diş kirası gibi uygulamaların yardımlaşma kültürümüzde ne denli bir incelik ve zerafete tekabül ettiği unutulmamalıdır.

RAHMET İKLİMİ

Ramazan ayına erişilmesiyle birlikte sokakta, çarşıda, camilerde, bir araya geldiğimiz sofralarda ve daha birçok alanda bu aya mahsus güzellikler gözlerden kaçmaz. Ramazan'a ait bu manevi ve kültürel iklimin yaşandığı hanelerdeki çocuklar duygu dünyalarını anlamlandıracak güzelliklere şahit oldukları için çok şanslıdır. Önemsenerek, özümsenerek ve halis bir niyetle sırf Allah rızası için Ramazan ayı ve ona ait gereklilikler yerine getirildiği takdirde bu dünyanın fani olduğu, tüm yaratılmışlara karşı bize nasıl bir sorumluluk yüklediği, nefsimizin bitmek bilmeyen ihtiras ve isteklerini dizginlemenin gerekliliği, bize dayatılan suni gündem ve malayani bataklığından kurtularak kulluğun gerektirdiği yüksek ahlaki değerlere ve ideallere ulaşmanın elzemliği, kardeşlik ve ümmet olma hukukunun ne olduğu ve neyi gerektirdiği, mazlumların yanında zalimlerin karşısında durmanın dini, tarihi ve insani zorunluluğu daha iyi anlaşılmış olacaktır. Bu değerlere ve bilince ulaşma ümidiyle idrak ettiğimiz Ramazan ayının birey ve ümmet olarak direnişimize ve dirilişimize vesile olmasını, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimize karşı vazifelerimizi yerine getirebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.