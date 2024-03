Kur’an ayı Ramazan

İzmir İl Vaizi Tuncay Yıldırım Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özellikleri anlatarak şunları söyledi: Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına erişmiş bulunuyoruz. Bizleri bu aya eriştiren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yılın ayları ile gün ve geceleri, zamanın dilimleri olmak itibariyle aynıdır aralarında bir fark yoktur. Ancak önemli bazı dini ve milli olayların meydana geldiği zaman dilimleri diğerlerine göre farklıdır. İşte Ramazan da böyledir.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK

Halkın deyimiyle de Ramazan ayı, on bir ayın sultanıdır. Bu ayda meydana gelen olaylara baktığımızda bu ayın diğer aylardan üstünlüğü anlaşılmış olur. Kur'an-ı kerim de Yüce Rabbimiz Ramazan ayından sözederken: İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. (Bakara Suresi- 185 ayet) Bunun için bu aya "Kur'an Ayı" denmektedir. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, ramazanı diğer aylardan üstün tutan özelliklerin başında, insanlık için bir hidâyet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in Cebrail (A.S.) aracılığı ile Ramazan ayında Nur dağı Hira mağarasında nazil olmaya başlamış olmasıdır. Bütün insanlık için rahmet, merhamet ve kurtuluş ayı olan Ramazan ayındaki ibadetlerimizin en önemlilerinden biri de mukabele okumaktır. Bundan dolayı bu mübarek ayda Kur'ân-ı Kerim'in çokça okunması rivayet edilmiş ve Müslümanlar da bu şekilde amel edegelmişlerdir. Peygamberimiz ramazan ayında diğer aylardan daha çok Kur'an-ı Kerim'le ilgilenirdi. Kendisine vahiy getiren melek Cebrail (A.S.) Ramazan ayının her gecesinde peygamberimizle buluşur Kur'an-ı Kerim okurlardı.

FAZİLETİ ÇOK BÜYÜK

Hz. Fatıma validemizden gelen bir rivayete göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Cebrail (A.S.) her yıl Kur'an-ı Kerim'i benimle mukabele ederdi. Bu sene iki defa mukabele etti. Öyle sanıyorum ki ölümüm yaklaşmıştır.'" (Buhârî, Fedailü'l-Kur'an, 7) Sevgili Peygamberimiz (SAV) Kur'an öğrenilmesi ve öğretilmesinin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15.) Kur'an-ı kerim okumanın faziletini anlatan daha pek çok rivayetler vardır. Bu faziletler normal zaman içindir. Bir de Ramazan ayında olduğunu düşündüğümüzde bu ecir ve sevap kat kat artmaktadır. Ramazanda camilerimizde mukabele okunması, evlerimizde Kur'anı Kerim'in hatmedilmesi, Peygamberimizin ve onu örnek alan ashabı ile İslâm âlimlerinin Ramazan hayatından alınmış güzel örneklerdir. Öyleyse bizler de Allah Rasülü (SAV) efendimizin sünneti seniyyesi olan Kur'an ayı Ramazan'da Kuranı Kerimi çokça okuyup mukabele geleneğimizi yaşatalım.