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Haberler Ramazan Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Kahke malzemeleri ve tarifi...

Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Kahke malzemeleri ve tarifi...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en sevilen lezzetlerden biri olan kahkenin yapımı da araştırılıyor. Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Kahke için gereken malzemeler neler? soruları araştırılıyor. İşte lezzetli Ramazan kahkesi yapımı ve tarifi...

HABER MERKEZİ
Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Kahke malzemeleri ve tarifi...

Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan kahkenin yapımı araştırılıyor. Ramazan kahkesi nasıl yapılır? Ramazan kahkesi malzemeleri neler? Kahke evde nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte lezzetli Ramazan kahkesi tarifi...

RAMAZAN KAHKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamur için:

5 bardak un

1,5 bardak ılık su

1 çay bardağı yağ

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket maya

1 çay bardağı şeker

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı pekmez

1 kase susam

TARİF

Unun yarısını derin bir kaba alın. Mahlep ve tuz ekleyip karıştırın. Şekeri, mayayı ve suyu ekleyip yoğurun. Geri kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edin. Elde ettiğiniz hamurdan ceviz boyutunda parçalar koparın ve şerit hâline getirin. Uçlarından birleştirin. Tüm parçalara aynı işlemi yapın. Fırını ısıtın. Bir kasede karıştırdığınız yumurta sarısını ve pekmezi fırça ile tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine sürün. Susam serpin.180 derecede 10 dakika kadar pişirin.

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