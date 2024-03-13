Denizli’de her gün 5 bin kişiye iftar

Denizlililer her yıl olduğu gibi ramazan ayının ilk günü yine Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırında buluştu. İftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Zolan, hemşehrilerine yemek dağıtımında bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar çadırı ramazan ayının ilk gününde yine binlerce misafirini ağırladı. Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurulan iftar programına, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Her ramazanın ilk günü iftar çadırında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Osman Zolan, burada bir süre yemek dağıtımında bulundu. Ezanın okunmasıyla birlikte Başkan Zolan, binlerce vatandaşla birlikte dua edip orucunu açtı. Başkan Osman Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.