Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Yapımı emek isteyen patlıcan kebabı oldukça doyurucu ve lezzetli olan bir yemektir. Fırında pişirilerek afiyetle yenen patlıcan kebabının kolay hazırlanan tarifini sizler için derledik. Sevilen et yemeklerinden biri olan patlıcan kebabı, Türk mutfağında da sıkça pişiriliyor. Patlıcanın sağlığa faydası saymakla bitmezken kıymanın da proteini eklendiğinde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor.
PATLICAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
4 adet orta boy patlıcan
Köfte için:
500 gr orta yağlı kıyma
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pulbiber
Tuz
Sosu için:
1 yemek kaşığı salça
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Üzeri için
4 adet domates
4-5 adet biber
10 adet arpacık soğan
6-7 diş sarımsak
Yapılışı:
Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletin.
Bu aşamada kıyma, baharatlar ve zeytinyağını güzelce yoğurun.
Üzerini kapatarak yarım saat kadar buz dolabında dinlendirin.
Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları ister tepsiye isterseniz şişe nasıl arzu ederseniz dizin.
Bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayın.
Domates, soğan, biber ve sarımsakları koyarak sıcak suda ezmiş olduğunuz salçalı suyu gezdirin.
Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
Tepsinin üzerini folyo ile sarın ve 200 derece fırında pişmeye bırakın.
30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise folyoyu alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin.
Afiyet olsun.