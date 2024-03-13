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Haberler Ramazan Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Akşama ne pişirsem? sorusu özellikle Ramazan ayında iftar menüsü için en çok sorulan sorulardan oluyor. Doyurucu ve sağlıklı patlıcan kebabı da iftar sofralarında tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Peki patlıcan kebabı nasıl pişirilir? Malzemeler neler? İşte lezzetli patlıcan kebabı tarifi...

HABER MERKEZİ
Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Yapımı emek isteyen patlıcan kebabı oldukça doyurucu ve lezzetli olan bir yemektir. Fırında pişirilerek afiyetle yenen patlıcan kebabının kolay hazırlanan tarifini sizler için derledik. Sevilen et yemeklerinden biri olan patlıcan kebabı, Türk mutfağında da sıkça pişiriliyor. Patlıcanın sağlığa faydası saymakla bitmezken kıymanın da proteini eklendiğinde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor.

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

PATLICAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:
4 adet orta boy patlıcan

Köfte için:
500 gr orta yağlı kıyma
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pulbiber
Tuz

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Sosu için:
1 yemek kaşığı salça
2 su bardağı sıcak su
Tuz

Üzeri için
4 adet domates
4-5 adet biber
10 adet arpacık soğan
6-7 diş sarımsak

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Yapılışı:
Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletin.
Bu aşamada kıyma, baharatlar ve zeytinyağını güzelce yoğurun.
Üzerini kapatarak yarım saat kadar buz dolabında dinlendirin.
Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları ister tepsiye isterseniz şişe nasıl arzu ederseniz dizin.
Bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayın.
Domates, soğan, biber ve sarımsakları koyarak sıcak suda ezmiş olduğunuz salçalı suyu gezdirin.

Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
Tepsinin üzerini folyo ile sarın ve 200 derece fırında pişmeye bırakın.
30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise folyoyu alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin.
Afiyet olsun.

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