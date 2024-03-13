Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan kebabı tarifi...

Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.

Tepsinin üzerini folyo ile sarın ve 200 derece fırında pişmeye bırakın.

30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise folyoyu alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin.

Afiyet olsun.