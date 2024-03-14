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Haberler Ramazan İftar yemeğini ara vererek tüketin

İftar yemeğini ara vererek tüketin

HABER MERKEZİ
İftar yemeğini ara vererek tüketin

RAMAZAN ayında sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi veren İzmir Şehir Hastanesi'ndeki Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim, öğünlerin akşam saatlerine kaymasıyla beraber yemeklerin az ve küçük porsiyon şeklinde yenilmesi gerektiğini söyledi.

İftar sofralarına küçük porsiyon ile başlayıp 15-20 dakika ara verdikten sonra ana yemeğe geçmeyi önerdiklerini kaydeden Doç. Dr. Hakim, "Açken sofraya oturup hızlı şekilde her şeye saldırdığımızda düşük olan kan şekerimiz bir anda yükselir. Bunun yerine yavaş yavaş yükselmesini ve insülin salınımımızın dengeli olmasını sağlamalıyız. İftarda su, hurma ya da zeytin ile oruç açıldıktan sonra bir kase çorba ya da hafif atıştırmalıkla devam etmeleri gerekir. 15-20 dakika dinlenmeden sonra ızgara et, tavuk, balık ya da haşlanmış gıdalar tüketebiliriz. Bunun yanı sıra tahıllardan ve liflerden zengin olarak bildiğimiz kuru fasulye gibi bakliyatlar tüketebiliriz. Beyaz pilav yerine bulgur pilavı ya da tahıllı makarnalar iftar sofrasında olabilir" dedi.

Doç. Dr. Hakim, sahurda protein ve liften zengin yiyeceklerin tüketilmesini tavsiye etti.

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