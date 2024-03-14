Uşak Ulu Camii / Ülkemizin mübarek mekanları

UŞAK il merkezinde bulunur. Germiyanoğulları döneminde yapıldığı kapısı üzerinde bulunan kitabeden anlaşılmaktadır. Kitabede Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı Süleyman Şah oğlu Yakup Bey zamanında 1419'da Mehmet bin Hasan bin Kavşit tarafından yapıldığı ve suyunun getirildiği yazmaktadır. Bu kitabe aslında camiye ait değildir. Caminin kuzey avlusundaki bir çeşmeye ait olan bu kitabe daha sonra camiye konmuştur.

Evliya Çelebi cami için "Cümle çarşu içinde cemaatı firavanlı (cemaatı çok) Ulu Cami, kâgir kubbe ve kâgir minarelidir. Amma kubbesi tahtalar ile mesturdur (örtülüdür)" demektedir. Uşak'ın merkezinde bulunan Uşak Ulu Cami'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Caminin mimarisi özellikle Germiyanoğulları dönemini yansıtır.

Camide özellikle dikkat çeken noktalar arasında giriş kapısı üzerinde bulunan Arapça yazılı olan sülüs kitabesi yer alsa da kitabenin camii ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Caminin yapıldığı dönemde bulunan bir çeşmeye aittir. Kitabe özellikle camimin yapıldığı dönem hakkında bilgi vermektedir.