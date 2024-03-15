Sevilen geleneği okullarında yaşatıyorlar

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ramazan geleneğini okullarında yaşatıyor. Okulda hazırlanan ramazan ayı köşesi ilgi odağı olurken, öğrencilerden biri de davul eşliğinde maniler söyleyerek bahşiş topladı. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Hülya Çetin Yıldız ve öğrenci yurdu müdür yardımcısı Nadiye Sert okulda ramazan köşesi hazırladı. Öğrencilerden birisi de davul ile okulun bahçesinde ve içerisinde eski ramazan manileri söyleyip bahşiş toplarken, topladıkları parayla da şeker ve çikolata alarak hem arkadaşlarına hem de okula gelen misafirlere ikram ediyorlar.