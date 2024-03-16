Aktepe, ‘Geçmişten Günümüze Ayvalık’ta Zeytin Hasadı’ kitabında

Zeytin ve zeytinyağı yaklaşık 8 bin yıl öncesinden bu yana dünyaya güzellik, sağlık ve lezzet pınarı olarak hizmet veriyor. Bu açıdan bakınca "Doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti" olan kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık, zeytinyağı ile bir dünya markasıdır. Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı dünyada da adından söz ettiriyor. Ayvalık'ın bu tarihi gelişimini anlatan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Geçmişten Günümüze Ayvalık'ta Zeytin Hasadı" adlı kitap okuyucu ile buluştu. Parma Yayınları'ndan çıkan kitabın editörlüğünü Halil Genç, proje koordinatörü ise Serkan Aziz Ceyhan üstlendi. Ayvalık ve Ayvalık zeytinyağı kültürü üzerine yazılmış eserlerden oluşan nitelikli bir seçki olan kitap, farklı eğitimlerden ve disiplinlerden gelen, Ayvalık'ta yaşayan ve yaşamış birbirinden değerli 65 düşün insanının zeytine, şiir, öykü, anı, deneme, makale ve fotoğraflarla sağladığı katkı, bilimsel, edebi, sanatsal ve güncel bir bakış yelpazesi oluşturuyor.

TARİHİ BİNADA 3. KUŞAK

Ayvalık zeytinyağının üretildiği fabrikaların birçok binası halen korunuyor ve Ayvalık, fabrika bacalarının oluşturduğu 'Endüstriyel Peyzajı' nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Yaklaşık yüz elli yıl önce yapılmış olan Madra Zeytinyağı Fabrikası hâlâ ayakta. Sezai Ömer Bey'in (Madra) 1917'de Midilli adasından İstanbul'a gelerek yağ ve sabun ticaretine başlaması, 1920'lerin başında Ayvalık'a yerleşmesi fabrikaya yeni bir yapısallık kazandırmış. 1888'de yapılan ve Ziya Şükrü Şensal tarafından 1940 yılında zeytinyağı fabrikası olarak düzenlenen Altınova'daki Aktepe Zeytinyağı Fabrikası da üretimini sürdürüyor. Ayvalık'ın şirin mahallesi Altınova'da, 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi, Aktepe Zeytin ve Zeytinyağı. Aktepe Zeytinyağlarının 3. kuşak temsilcisi Aydın Şensal bu tarihi hanı bir gastronomi destinasyonu yapmak için çalışmalara başladıklarını belirtiyor. Aktepe Zeytinyağları Altınova'da bulunan tarihi handa üretim yapmakta. Burası aynı adreste 80 yılı aşkın aralıksız zeytinyağı üretimi yapılan tarihi, mistik bir yer. Burası hem Körfez Bölgesine hem Ayvalık'a hitap edebilecek hem tadımların yapıldığı üretimin gerçekleştiği çok özel bir destinasyon. Ayvalık'a gelenlerin mutlaka görmesi, bu tarihi mistik havayı soluması gereken bir yer.

TURİZM DESTİNASYONU

Buranın ziyaretçilerin geldiği, tadımların, workshopların yapıldığı yöresel ürünlerin satıldığı otel ve restoranının olduğu bir destinasyon olması için her türlü imkan mevcut. Aktepe Zeytinyağları, Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor. 2023 Dubai Zeytinyağı Yarışmasında Ayvalık'ın tarihi köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağlarına bu yılda Altın Madalya ile ödüllendirilerek dünyanın en iyi zeytinyağı seçildi. Geçen yıl dünyanın en prestijli 3 ödülüne layık görülen Aktepe Zeytinyağları, Amsterdam IOOC 2022, L.A. Int. EVOO Comp. 2022, Berlin GOOA 2022 ödüllerini aldı. İlk üretimine Ayvalık Altınova'da bulunan 135 yıllık handa başlayan Aktepe Zeytinyağları aldığı ödülle dünya listesine girdi.