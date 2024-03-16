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Haberler Ramazan Arakanlı Müslümanlara bayram yardımı

Arakanlı Müslümanlara bayram yardımı

HABER MERKEZİ
Arakanlı Müslümanlara bayram yardımı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) 3 bin gıda paketi ve 10 bin iftar paketi dağıtacak. TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cox's Bazar'da 25 bin kişiye ulaşılması hedeflenen yardım projesi kapsamında yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.

BAYRAMA ÖZEL FESTİVAL

YIL boyunca, Rohingyalara ve Bangladeşli Müslümanlara 3 bin gıda paketi ve 10 bin iftar paketi yardımı yapılacak. TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, yıl boyu yapılacak yardımların ramazan ayı itibarıyla başladığını söyledi. "TDV olarak bağışçılarımızın teveccühüyle bizlere verilen bu yardımları kardeşlerimize dağıtmaya devam ediyoruz" diyen Adsız, yardımların yanı sıra bölgede, Kur'an-ı Kerim ve ilahi yarışmaları düzenleneceğini kaydetti. Adsız, Ramazan ayına özel festivallerin de organize edileceğini aktararak, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bu heyecana ortak olacağız" diye konuştu.

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