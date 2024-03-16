Haftada en az 2 kez balık yiyerek sağlıklı yaşayabilirsiniz

Ramazan ayı boyunca oruç tutacakların, sağlık açısından beslenme konusunda daha bilinçli davranmaları gerekiyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu su, mineral, vitamin, protein ve karbonhidratın dengeli karşılanması, sindirim sisteminin rahat çalışacağı bir diyet uygulanması çok önemli. Aksi takdirde çok yüklenilen sindirim sistemi farklı rahatsızlıkları tetikleyerek istenmeyen durumlara yol açacaktır. Bu konuda vücudumuzun ihtiyaçlarını en dengeli karşılayacak besinlerin başında balık geliyor. Ayrıca, çocuk, yetişkin, hamile ve ileri yaşlardaki bireylerin beslenmesinde oldukça büyük öneme sahip balığın uzmanlarca, haftada en az iki kez tüketilmesi tavsiye ediliyor. Balığın faydaları uzmanların değerlendirmesi ile şöyle...

KORONER KALP RAHATSIZLIKLARI

OMEGA-3 yağ asitlerinin kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Örneğin balık tüketiminin yüksek olduğu Japonya gibi ülkelerde kalp hastalığı oranı oldukça düşüktür. Düzenli balık tüketimi, kandaki trigliserit seviyelerinin azalmasına yardımcı olur ve daha düşük bir pıhtılaşma potansiyeli sağlar. Yapılan çalışmalar balık tüketiminin koroner kalp rahatsızlıkları kaynaklı ölüm riskini, yüzde 11-17 oranında düşürdüğünü göstermektedir.

FELÇ (İNME)

OMEGA-3 yağ asitleri alfa-linolenik asit, eikosapentaenoik (EPA) ve dokosaheksaenoik (DHA) asittir. Bunlar arasında DHA, beynin, göz ve sinir sisteminin gelişimini desteklerken, EPA ve DHA birlikte kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ayda 1-3 porsiyon balık tüketen hastalarda felç riskinin yüzde 12-13 azaldığı tespit edilmiştir. Diğer yandan aynı etkinin beyinde damar tıkanıklığı kaynaklı inmelerde etkili olduğu ve riski azalttığı belirlenmiştir.

KALP ARİTMİ

BİLİM insanları yaptıkları çalışmada haşlanmış ve fırınlanmış balık türleri tüketen kişilerde kalp ritmi konusunda pozitif etkiler tespit etmiştir. Aritmi hastalarında bilhassa anormal kalp ritmi aktivitesi olarak tanımlanan (atrialfibrillation) kalp atışlarının azaldığı görülmüştür.

ROMATİZMAL İLTİHAP

BALIK tüketiminin romatizmal iltihabın başlama aşamasında etkisinin olduğuna dair ve yağlı balık tüketiminin meyve ve sebze tüketiminde olduğu gibi koruyucu etkilerinin olduğuna dair kanıtlara rastlanmıştır.

KANDAKİ LİPİT MİKTARI

KANDAKİ trigliserolmiktarının balık tüketimiyle azaldığı birçok çalışmada görülmüştür. Bunun temel nedeninin balıktaki uzun zincirli omega-3 ÇDYA miktarı olduğuna inanılır.

DAMAR SERTLİĞİ (ATEROSKLEROZ)

JAPONYA'DA yapılan bir çalışmada Karotis (Boyun arteri) kalp atar damarı kalınlaşmasının (IMT) balıkçı kasabalara kıyasla çiftçi köylerdeki insanlar arasında daha yaygın olduğu bulunmuştur. IMT'nin plazmadaki uzun zincirli omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri miktarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu ilişki ayrıca, haftada en az 2 kez yağlı balık yiyen menapozdaki kadınlarda da görülmüştür.

KAN PIHTILAŞMASI

GENETİK açıdan soy ağacında halk arasında pıhtı atma olarak bilinen felç ve damar tıkanıklığı sonucunda hayati riskle sonuçlanabilen rahatsızlıklarda balık tüketiminin faydalı olduğu ve pıhtı oluşum riskini azaltıcı etkinin tespit edildiği unutulmamalıdır.

HAMİLELİK

GEREK bebeğin gelişimi gerek ise erken doğum riskinin azaltılması açısından balık tüketmenin faydaları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda hiç balık tüketmeyen bireylerde erken doğum riskinin önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığı tespit edilen bir sonuçtur. Birçok çalışma annenin hamilelik esnasında balık tüketmesinin çocuğun astım, gıda, polen ve egzama için alerjik hassasiyetleri taşıma risklerini azaltmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.