Mahalle kasabı geleneği temsilcisi

Ramazan sofralarınızda etin en özel doğal haline tatmak için adresiniz Bulut Et Kasap'tır. 100-150 kişilik mekanı köyde hem kasap hem restoran olarak işletiyorlar. Kasapta beğendiğiniz et aynı fiyatından pişirilerek masanıza servis yapılmaktadır. Ramazana özel iftar sofralarınıza Tarhana çorbası ve Haşhaşlı revani ikram olarak verilmektedir. Yakın bir geçmişte mahalle esnafı diye bir kavram vardı toplumumuzda. Günlük ihtiyaçlarımızı hep onlardan karşılardık. Mahallenin kalbi de bakkaldı, manavdı, kasaptı. Bakmayın günümüzün çok katlı alışveriş merkezlerinin son dönemde hayatımızın vazgeçilmezi olduğuna.

TAM BİR AİLE RESTORANI

Yaşamın ruhu buralardadır. Mesela mahallenin kasabına sokaktan hemen düzayak girersiniz. Yağlı kağıdın kokusundan, kıyma makinesinin tokmağına, kediler için artık almaya gelmiş teyzesinden, fiks 150 gram kıyma alan emeklisine kadar mahalle kasabının sıcak bir ruhu vardır. Bu geleneğin son temsilcilerinden Bulut Et Kasap, dede Tevfik Bulut tarafından canlı hayvan ticareti (celep) olarak başladığı mesleğini hem canlı hayvan ticaretini ve et restoranı halen torun Tevfik Bulut tarafından devam ettirilmektedir. Tam 1954 yılından beri üç kuşaktır hizmet veren Bulut Et Kasap, tıkır tıkır işleyen bir aile işletmesidir. Bölgenin ahalisi için Tevfik Bulut vazgeçilmez bir isimdir. Bulut Et Kasap'ta alışveriş yapmak hem etin lezzetlisine kavuşmak hem de hiç bozulmamış, doğallığını koruyan bir tarihe tanıklık etmek demek. Yukarı Kızılca köyü organik bal, zeytinyağı, hayvancılık ve tabii ki kirazları ile meşhur bir köydür. Doğa tutkunları ve doğa sevenlerin özellikle hafta sonları ziyaret ettiği Yukarı Kızılca köyüne gelenlerin lezzet adresleri Bulut Et Kasaptır. Ahşap kullanılarak inşa edilen iki katlı alkolsüz hizmet veren mekanda havası ambiyansı doğallığı ile piknik ortamı olduğu için adeta daha çok aileler tercih etmektedir. 3. Kuşak torun Tevfik Bulut... Dedesinden, babasından aldığı iş sevgisini aynı aşk ve sevgiyle yaparak devam etmektedir. Genç dinamik başarılı deden babadan aldığı mirası bayrağı hem celep (canlı hayvan ticareti) hem kasap ve restoranı başarı ile yürütmektedir. Küçükbaş hayvanları Balıkesir ve Eşme yöresinden büyükbaşları ise Erzurum ve Kars yöresinden almaktalar. Marmaris'te 15 yıl kasap restoran "Bulut Et Kasap" olarak büyük otellere hizmet vermiş. Bölgedeki yaklaşık 80- 100 otel ve restoranın et ihtiyacını karşılamışlar.

YENİ MEKAN SAKLI CENNET

Köyün tepesinde 28 dönüm arazi üzerine kurulu çamlıkların altında saklı bir cennet. 250 kişilik kapalı alanda organik köy kahvaltısı ve ızgara ve kasap mangal keyfi yapabilecek kilo ile et satın alabileceksiniz. Alanda enfes hayalinizdeki kır düğününü burada yapabilirsiniz. Etin bir kısmını kendi ağılların besledikleri kuzu, keçi, oğlak ve danaları keserek karşılamaktadırlar. Dışarıya toptan et vermiyorlar çünkü etin en iyisini en özelini kendi müşterilerinin yemesini istiyorlar. Eti hiçbir işlemden geçirmeden özellikle yumuşak taze kuzu etlerini direk mangala atıyorlar. Burada etlere herhangi bir pişirme ve ek bir fiyat yansıtılmamaktadır.

KASAPTAKİYLE AYNI FİYAT

Ete direkt kasap fiyatı uygulanmaktadır. Kasapta kaça alıyorsan aynı fiyata masanda yiyebiliyorsun. Mekanda öğlen ve akşam servisi bulunmaktadır. Yemeğinizi afiyetle yedikten sonra beğendiğiniz etlerden kasaptan çiğ alım yapabiliyorsunuz. Kuzu pirzola, kuzu külbastı, beyti, kuzu şiş, lokum, kuzu kol sarma, dana pirzola, antrikot, T-bone, biftek bonfile, yüzde 100 Kuzu etinden kuzunun kendi yağından başka kuyruk yağı kullanılmayan Adana çeşitleri mevcut. Köftesini özellikle denemelisiniz. Kuzu ve dana etinin ağırlıklı olarak dana eti kullanılarak yapılmaktadır. Köftede baharatı ölçülü ve dozunda kullanılarak müşterilerin etin gerçek tadını almasını istemektedirler. Sucuk, komple dananın bonfile antrikotu çıkarılarak bütün danayı atıyorlar. Sucuklar kendi imalatları, ekstra yağ yok herhangi bir fermantasyondan geçirilmeden gerçek bir kasap sucuğu. Özellikle mekana özgü meşhur Osmanlı sucuğunu denemenizi tavsiye ediyorum.