Ramazan sofraları kültürleri kaynaştırıyor

Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz Ramazan, bütün Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazanı beklenmeye başlanır. Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Din, toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Ancak her toplum, dini inancına kendi kültürel değerlerini de katarak uygular. Türk toplumu da dinini, Türk kültürüne ait değerlerle anlayarak yaşamaktadır. Türk kültürel değerlerinin İslam dininde en fazla görüldüğü ibadet, oruç ve onun yaşandığı ay olan Ramazan'dır. Türk milleti Ramazan'a ayrı bir önem vermiş ve onu en güzel şekilde yaşamış ve Ramazan'a özgü bir kültür oluşturmuştur.

LEZZETLERE ÖZEL BİR EK

Gastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. İftar sofraları, Ramazan'ın kültür zenginliğine katkıda bulunan en önemli etkinliklerdendir. En sade yaşayan ailelerden en şatafatlı yaşayan ailelere kadar, herkesin iftar sofraları Ramazan ayında dolup taşar. Bölge gazetesi, şimdi ulusal olan Yeni Asır, yöresel mutfakların ortaya çıkarılmasında bu kültürün yaşatılması adına marka değerine yakışır şekilde özel bir ekle "Ramazan Sofraları" ekiyle sizlerle buluşuyor. Dopdolu içerikle bölgemizin en önemli mutfak kültürlerini adreslerini sizlere sunmaktadır.

SEZER ALTAN

3 ASIRLIK BİR MARKA

Kolay değil öyle üç asra tanıklık etmek, 129. yılını kutlamak. Bugün nice büyük devasa şirketler yok olup gitmişlerdir. Şimdi adını bile hatırlamıyorsunuz. Ama Yeni Asır, ülkemizin ve kendisinin içinden geçtiği badireler ve yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen dimdik ayaktadır. Bunun arkasında büyük bir emek, çaba ve kurum kültürü, kurumsallaşma vardır. Asıl önemli olan nokta da budur. Marka olmak lider olmak demektir. Yeniliklerin öncüsü olacaksınız değişen gelişen dünyada gelişmeleri takip edecek kendinizi yenileyeceksiniz. Yeni Asır, gazetecilik dilinden baskı tekniklerine kadar her konuda lider olmuştur. Yeni Asır, getirdiği yenilik ve ilkelerle daima Türk basınına öncü olmuştur. Bu toprakların en değerli markasıdır. Son dönemde markalaşan "Gurme" ve "Ramazan" ekleri ile Yeniasır adından söz ettirmektedir. Burada amaç, bölgenin gazetesi olarak yöresel bölgesel mutfakların kültürlerin ortaya çıkarılmasıdır.

MARKALAŞMAK SABIR İSTER

Kutsal ay Ramazan'da "Ramazan Sofraları" ekinde yer almak firmalar açısından bir prestij kaynağıdır. Önerim firmalara, iletişim yönetimi yapmak markalaşmak isteyen firmalar böyle özel günlerde mutlaka burada yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Markalaşmak öyle iki günde ben markalaştım diyerek olacak şey değildir. Arkasında büyük emek, sabır ve istikrar yatmaktadır. Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Bu bakımdan diğer kurumsal süreçlere ayırdığınız insan, zaman finans kaynakları gibi bu alana da kaynak ayırmak zorundasınız. İletişim, başkalarına devredilecek ikincil önem taşıyan bir faaliyet alanı değildir. İletişim, ana stratejileri etkileyecek bir faaliyet haline gelmeli, yoksa bütün yapılan yatırımlar "sokağa atılan para" anlamına gelir.

FARKINI GÖSTEREBİLMEK

Önemli olan farklı olmak değil nasıl farklı olduğunu gösterebilmektir. Müşterilerin beklentilerinin ötesinde bir hızla kendinizi yenileyebilmek ve kalitenizle her zaman gündemde kalabilmekle mümkündür. Marka olmak öncelikle firma ve kurum olarak marka olmaktır. Her geçen gün içerik ve detay olarak gelişen, büyüyen özel ekleri ile on bir ayın sultanı Ramazan'da da sizleri çok özel bir ekle buluşturuyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyecek firmalar için önemli bir mecradır. Bu başarılı çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum kutluyorum.