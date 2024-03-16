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Haberler Ramazan Türk Kızılay’dan Ramazan standı

Türk Kızılay’dan Ramazan standı

HABER MERKEZİ
Türk Kızılay’dan Ramazan standı

TÜRK Kızılay tarafından "Bu Ramazan Sensiz Olmaz" sloganıyla başlatılan Ramazan Yardım kampanyası için Manisa'da yardım standı açıldı. Magnesia Alışveriş Merkezi zemin katta açılan stantta vatandaşlar gıda kolisi ve nakdi bağışta bulunabilecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

RAMAZAN ayında gıda kolisi bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, "Bereket Gıda Kolisi"ni 280 lira, "Lezzet Gıda Kolisi'ni ise 499 lira'dan satın alıp, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekiplerine makbuz karşılığında teslim edebilecekler. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Magnesia Alışveriş Merkezi'nde açılan standı ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Gürsel, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak Ramazan ayı dolayısıyla, Magnesia Alışveriş Merkezinde gıda kolisi bağış standımızı açmış bulunuyoruz. Ülkemizde ve Dünya'nın bir çok noktasında mazlum ve mağdur insanlarımıza ulaştırılmak üzere tüm hayırseverlerimizi gıda kolisi desteğine bulunmak ve bağış yapmak için standımıza bekliyorum" dedi. Stantta bir süre hayırseverlerle sohbet eden Gürsel, hayırseverlere yardımları için teşekkür etti.

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