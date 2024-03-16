Türkiye’nin zeytinyağında yurt dışına açılan kapısı Verde

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan ve 100 yıllık bir geleneğin mirasını taşıyan Verde Yağ, 2018 yılında TÜRKAL Grup tarafından satın alındıktan sonra her yıl zeytinyağı sektöründe rekorlar kırarak hem ihracatta hem de üretimde pazar lideri haline geldi. Rusya, Amerika, Kanada, Avustralya, Çin başta olmak üzere 6 kıtada 50'den fazla ülkeye ihraç edilen Verde'nin artık iç piyasa satışlarına da ağırlık vereceğine dikkat çeken Verde Yağ Genel Müdürü İbrahim Başbuğ, "Ülkemizi dünya zeytinyağı arenasında gururla temsil ediyoruz. Sektörde çok önemli bir yer edindik. Verde Zeytinyağı olarak bu yıl itibariyle iç piyasaya da ağırlık vererek, Migros gibi büyük zincir marketlerin raflarındaki yerimizi aldık. Verde Yağ olarak ülkemizde tam entegre tek zeytin & zeytinyağı oluşumuyuz. Zeytinin dikiminden, toplanıp sıkıldıktan sonra ambalajlanmasına, rafine edilmesine, yan ürünlerin elde edilmesine kadar tüm üretim aşamalarında yer alıyoruz. Bunları da son teknoloji makine ve ekipmanlarla kurduğumuz çeşitli zeytin bölgelerimizdeki üretim tesislerimiz ile yüzde 100 yerli ve milli bir firma olarak yapıyoruz" dedi.

EN BÜYÜK SIKIM TESİSİ

Türkiye'nin en önemli zeytinyağı üreticisi olan ve 2018 yılında el değiştirdikten sonra 2019 yılından bu yana zeytinyağı ihracatında her yıl üst üste zirvede yer alan Verde Zeytinyağı, aynı zamanda ambalajlı zeytinyağı devam ettirdi. Verde Yağ, bu sayede Türk zeytinyağının dünyaya tanıtılmasına da öncülük eden firma olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ülkemizde, zeytinyağı sektöründeki yatırımlarına da devam eden Verde, farklı zeytin bölgelerindeki 11 adet fabrikası ile sektörün her noktasında etkin ve tam entegre bir oluşum kurduğunu gösteriyor. Verde'nin fabrikaları arasında 'Türkiye'nin zeytinyağı sektöründeki en büyük kapasiteli sıkım tesisleri, ikinci sıkımın gerçekleştirildiği pirina tesisleri, zeytinyağı rafine tesisleri yer alırken, arazi ile zeytinlik yatırımlarının da devam ettiği öğrenildi.

İbrahim Başbuğ

ZİNCİR MARKETLERDE

Türk zeytinyağının yurt dışında tanıtılması ve markalaşmasını sağlayan Verde'nin bu yılın Ocak ayı itibariyle ülkemiz zeytinyağı tüketicisinin beğenisine sunulduğunu aktaran Verde Yağ Genel Müdürü İbrahim Başbuğ, "Ülkemizi dünya zeytinyağı arenasında gururla temsil ediyoruz. Sektörde çok önemli bir yer edindik. Verde Zeytinyağı olarak bu yıl Ocak ayı itibariyle iç piyasaya da ağırlık vererek, Migros gibi büyük zincir marketlerin raflarındaki yerimizi aldık. Verde Yağ olarak ülkemizde tam entegre tek zeytin & zeytinyağı oluşumuyuz. Zeytinin dikiminden, toplanıp sıkıldıktan sonra ambalajlanmasına, rafine edilmesine, yan ürünlerin elde edilmesine kadar tüm üretim aşamalarında yer alıyoruz. Bunları da son teknoloji makine ve ekipmanlarla kurduğumuz çeşitli zeytin bölgelerimizdeki üretim tesislerimiz ile %100 yerli ve milli bir firma olarak yapıyoruz" diye konuştu. Verde'nin yalnız Türkiye için değil, dünya zeytinyağı sektörü için de çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başbuğ, günlük 450 ton ile Türkiye'nin en büyük zeytinyağı rafine tesisine sahip olduklarının altını çizdi. Başbuğ, Türkiye'nin en yüksek zeytin sıkım kapasitesine sahip olan Torbalı Zeytin Sıkım Kompleksi'nin sezonda 110 bin ton zeytin sıkma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Sektörde lezzeti en üst düzeyde tutmak, yağın kalitesini yıl boyunca korumak amacı ile yerin 12 metre altında konumlanan 20 bin ton paslanmaz zeytinyağı tankları ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu da aktaran Başbuğ, Türkiye'de pirina yağı üretimi ve ihracatında da lider konumda olduklarını söyledi.

BÜTÇE DOSTU, LEZZETLİ, SAĞLIKLI

Rafine pirina yağının yüzde 100 zeytin ürünü olduğunu ve tüm yemeklerde kullanılmasının yanında dünya üzerindeki en verimli kızartmalık yağlardan biri olduğunun altını çizen Başbuğ, "Yapılan çalışmalarda, yüksek kalitede üretilen rafine pirina yağlarının bitkisel yağlara nazaran faydalarının yanında, ayçiçek, pamuk, mısır yağları gibi kızartmada kullanılan yağlara kıyasla çok daha yüksek dumanlanma noktasına sahiptir. Bu da yağın tekrar kullanılabilmesini ve çok yüksek sıcaklıklarda dahi bozulmamasını sağlamaktadır. Verde markalı yeni lezzet serimizde üç ürün bulunmaktadır; Gurme Pirina Yağı içeriğinde yüksek oranda Verde Natürel Sızma Zeytinyağı içerir ve kullanım alanı oldukça geniştir, aroması yoğundur. Yemeklik Pirina Yağı yine içinde Verde Natürel Sızma Zeytinyağı içeren oldukça bütçe dostu bir riviera alternatifidir. Tüm yemeklerde ve zeytinyağı aroması istenen kızartmalarda, hamur işlerinde kullanımı önerilmektedir. Hafif Lezzetler Rafine Pirina yağı ise yağında aroma değil hafiflik istenen tüm yemekler, kızartmalar ve hamur işlerinde kullanılmaktadır. Verde Yağ, yıllardır ihracat ve üretim lideri olduğu bu ürünleri de iç piyasa tüketici ile buluşturmuştur." İhracat kanadında yok satıldığı belirtilen bu ürünler ülkemiz tüketicisinden de tam not almışa benziyor. Ayrıca Başbuğ, pirina yağının ABD standartlarında üretimini yapan tek tesisin de bünyelerinde yer aldığını ifade etti.