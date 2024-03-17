İşitme engelliler işaret diliyle Kur’an öğrendi

Ramazan ayında hem oruç tutup hem de çalıştıkları işten arta kalan zamanda işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çabalayan işitme engellilerin azmi dikkat çekiyor. Eskişehir'de İl Müftülüğünde görevli imam Kadri Altınsoy, Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde işitme engellilere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor. Normal şartlarda belirli günlerde ve akşam saatlerinde verilen kurslar, Ramazan Ayı nedeniyle akşam saatlerinde yapılması güçleşti. Bir işte çalışan veya öğrenci olan engelliler, boş vakitlerinde merkeze geliyor.

Oruçlu bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrenen özel gereksinimi şahıslar, daha sonra işlerine ya da kullarına gidiyor. Kur'anı Kerim okumaları biraz daha güç olan vatandaşların azmi takdir topluyor.

Görevli imam Kadri Altınsoy, "Burada işitme engelli kardeşlerimize de Kur'an okumayı öğretiyoruz. Ramazan ayından önce akşamları yapıyorduk, kursumuzu akşamları saat 18.00'den sonra arkadaşlarımız geliyordu. Saat 22.30 gibi bitiriyordu. Şimdi Ramazan olduğu için arkadaşlarımızın bazıları vardiyalı çalıştığı için şimdi mesela bir kardeşimiz geldi. Birazdan servise, binecek gidecek başka bir arkadaşımız gelecek. Akşam saat 17.00'de işten çıkan bir kardeşimiz daha var, o da gelecek. Böylelikle toplu olarak değil de ayrı ayrı kursumuz devam ediyor" diye konuştu.