Mutlu olmanın sırrı oruç tutmakta saklı

Ramazan orucuyla ilgili yapılan bir araştırmada katılımcılardan Ramazan'dan iki gün önce, Ramazan'ın 14. gününde ve Ramazan'ın 29. gününde kan örnekleri alındı. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, haz hormonu olarak bilinen dopamin ve nörotrofin olarak bilinen BDNF ve NGF protein faktörlerine bakılarak kontrol edildi. Bu faktörler sinir hücrelerinin hayatta kalmasını, gelişmesini ve işlevlerini tetikleyen faktörler. Sinir gelişimine orucun nasıl bir katkısı bulunduğu araştırdı. Ve yapılan araştırmada gerçekten çok güzel sonuçlara ulaşıldı.

HORMONLARI ÇALIŞTIRIYOR

Oruç tutan bir kişi de mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun yüzde 76 oranında arttığı belirlendi. Yani mutlu olmak istiyorsak oruç tutabiliriz. Yine beyin hücrelerini geliştiren BDNF faktörde ise tam yüzde 88 bir artış bulunmuş. Üstelik oruç tutmak kandaki yağ, kolesterol ve diğer lipid türlerini düşürmeye yardım eder. Oruç tutmak oksidatif stresi azaltıp, bağışıklığı güçlendirir. Detoksifikasyonu artırarak zararlı toksinlenden vücudu arındırır. Yağ yakımını da hızlandırarak kilo kaybına destek olur.

İLACIN YERİNE GEÇİYOR

Yani vücut sindirim sistemi ile uğraşmayınca hasarlı olan bölgeleri onarmak ve yenilemekle zaman harcıyor. BDNF ve NGF proteinleri çok önemli. Çünkü bunlar düşük olduğu zaman Alzheimer'a yakalanma riski artıyor. NGF faktörünün sinir hastalıklarındaki önemi bilindiği için bu ilaç olarak da satılıyor. Yani eğer Alzheimer olmak istemiyorsanız sinir büyüme hormonuna ihtiyacınız var. Bunu ister oruç tutarak yapın, ister yüzlerce dolarlık ilaç alarak yapın. Tercih sizin... Ve tüm bu sonuçlardan yola çıkarak eğer mutlu olmak istiyorsanız oruç tutun. Eğer Alzheimer olmak istemiyorsanız da oruç tutun.