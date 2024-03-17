TDV’den Yemen’de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı programı kapsamında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. TDV, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla Ramazan ayı yardım faaliyetlerini başta Türkiye olmak üzere 74 ülke ve 350 bölgede görevli ve gönüllüleri nezaretinde yürütüyor. Hayırseverlerin bağışlarını dünyadaki mağdur ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturan TDV, iç savaşın yaşandığı ve yoksulluğun derinden hissedildiği Yemen'de Ramazan ayı yardım faaliyetlerini sürdürmeye başladı. TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, kendilerine emanet edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını aktardı. Alkan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bağışçılarımızın emanetlerini Yemen'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya başladık" dedi.