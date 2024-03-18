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Haberler Ramazan Bazı hastalar oruç tutmamalı

Bazı hastalar oruç tutmamalı

HABER MERKEZİ
Bazı hastalar oruç tutmamalı
Ramazan'ın başlamasıyla beraber kalp hastalarının oruç tutabilme ve ilaç kullanımı ile ilgili önemli hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar, her hastanın oruç tutmama gibi bir durumunun olmadığını, bazı hastaların oruç tutabileceğini söyledi. Uzmanlar, "Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok. Bazı hastalarımızın oruç tutmalarına izin vermiyoruz, bazılarına ise izin veriyoruz. Tansiyon hastaları, eğer tansiyonları regüle yani düzenli gidiyor ise ilaç altında iken, hastanın ek bir problemi yoksa şeker ve böbrek hastalığı gibi, oruç tutmalarına izin veriyoruz" dedi.
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