Bazı hastalar oruç tutmamalı

Ramazan'ın başlamasıyla beraber kalp hastalarının oruç tutabilme ve ilaç kullanımı ile ilgili önemli hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar, her hastanın oruç tutmama gibi bir durumunun olmadığını, bazı hastaların oruç tutabileceğini söyledi. Uzmanlar, "Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok. Bazı hastalarımızın oruç tutmalarına izin vermiyoruz, bazılarına ise izin veriyoruz. Tansiyon hastaları, eğer tansiyonları regüle yani düzenli gidiyor ise ilaç altında iken, hastanın ek bir problemi yoksa şeker ve böbrek hastalığı gibi, oruç tutmalarına izin veriyoruz" dedi.