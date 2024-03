Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin

Bornova İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammet Gedikli, İslam'ın 5 şartından biri olan zekat ibadetinin detayları hakkında şunları anlattı: İslam, kişinin malını helal yollardan kazanıp Allah için infak ettiği ölçüde elde edilen kazancı kıymetli kabul eder. İnfak etmenin en ayrıcalıklı kısımlarından biri de zekattır. Zekât kişinin malı hakkında Allah'a karşı bir teşekkür ifadesidir. Müslüman elde ettiği kazancın Allah tarafından verildiğinin şuurunda ve iyiliğe götüren kazancın zekatla mümkün olacağının idrakindedir. İnfak etmenin iyiliğe götürmesini ifade eden şu ayet bizler için aynı zamanda bir ölçüye de işaret eder: "Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir." (Âl-i İmrân; 92). İşte bu ayet iyiliğe ulaşmanın ancak sevilen şeylerden infak etmekle mümkün olacağından bahseder. Peki bizler infak ahlakımızda sevdiğimiz şeyler üzerinden Allah için verebilme hassasiyetine sahip miyiz? Bu soru gerçekten bizim zekâta ve infak ahlakına olan yakınlığımızı ya da uzaklığımızı ölçen önemli bir kriterdir. Bu soruya vereceğimiz cevap aslında infak konusuna verdiğimiz değerin de bir göstergesi olacaktır.

MADDİ VE MANEVİ ARINMA

Zekât ibadeti temelde malın helal yollardan kazanılarak temiz bir tabiatta muhafaza edilmesini ifade eder. Nitekim Tevbe Suresi'nde Allah şöyle buyurmaktadır: "Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir." (Tevbe: 103) bu ayet inananların hem manevi hem de maddi anlamdaki arınmalarının infakla mümkün olacağını beyan eder. Aslında her Müslüman manevi anlamda arınmış olarak Rabbinin huzuruna çıkmak ister. İşte bu arınmanın en önemli ayağı zekât ve infaktır. Hz. Peygamber bu arınmaya şu şekilde dikkat çeker: "Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı..." (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) Bu hadis inananların kazandıkları kazançtaki temizliğin zekât için ayrılan kısmında gizli olduğunu bizlere işaret ediyor.

İYİLİĞE AÇILAN KAPI

Bu arınmanın idrakinde olan Müslüman ihtiyaç sahibi insanlarla da bir ünsiyet kurmanın imkanını elde etmiş olur. Malın zekatla temizlenmesi malda bir eksilmeye sebebiyet vermez. Hz. Peygamber: "Sadaka/zekât vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez..." (Müslim, Birr, 69) buyurarak malın sadaka ve zekatla asla eksilmeyeceğine dikkat çekmektedir. Kur'an'da infak edenlerin kazançlarındaki bereket şu ayetle örneklendirilir: "Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir." (Bakara: 261) işte bu ayet malda eksilmenin tam aksine bereketin ve bolluğun müjdecisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Acaba kazancım azalır malım eksilir mi? korkusu kişinin Allah'ın bereket ve bolluk ilkesine ters bir yaklaşımdır. Bu açıdan mallarımız aslında bizler için iyiliğe açılan bir kapı mahiyetindedir. O kapıdan infakla, zekatla girer Allah'ın lütfuna hakkıyla erişme imkânı buluruz.