Festival 4 yıl sonra yeniden başlıyor

5 asırlık bir geleneğe sahip olan ve bu yıl 484.sü düzenlenecek Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivali, 21 Mart'ta Mesir Macunu Karma töreniyle başlayacak. Son 4 yıldır pandemi, deprem nedeniyle yapılamayan Mesir Macunu Festivali, kültürümüzün en önemli mirasları arasında yer alıyor. Mesir karma töreni baharın gelişi olarak kabul edilen nevruz bayramıyla birlikte kutlanacak. Festival saçım töreni ise 24-28 Nisan tarihlerinde yapılacak. 28 Nisan Pazar günü Sultan Cami kubbe ve minarelerinden 7 ton mesir halka saçılacak.